Стекло защитное Vespa для Apple iPhone XS MAX, 0.26 мм (Crystal)
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Код товара: 85618
В наличии
В наличии
200₽
9
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone XS Max
- Описание
- Стекло защитное Vespa для Apple iPhone XS MAX
- Толщина
- 0,25 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- прозрачный
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