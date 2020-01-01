Ainy Защитное стекло (0,25мм) Xiaomi Mi Mix 3 Full Screen Cover с полноклеевой поверхностью черное
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Код товара: 84791
Производитель: Ainy
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400₽
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Характеристики
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- Модель телефона
- Xiaomi Mi Mix 3
- Толщина
- 0,25 мм
- Цвет рамки
- черный
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