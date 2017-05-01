Защитное стекло Samsung для Samsung Galaxy A22
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Код товара: 185923
Производитель: Samsung
Цена не указана
Характеристики
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- Модель телефона
- Samsung Galaxy A22
- Олеофобное покрытие
- есть
- Описание
- Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
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