Защитное стекло Breaking для Apple iPhone 12 Pro/12 Pro Max
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Код товара: 176631
Производитель: Breaking
Цена не указана
Характеристики
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- Модель телефона
- Apple iPhone 12 Pro
- Олеофобное покрытие
- есть
- Описание
- Защитное закаленное стекло на камеру для iPhone 12 Pro. Ультратонкое и легкое - оно совершенно не заметно на телефоне. Антибликовое покрытие сделает фото еще ярче и насыщеннее, а твердость 9Н делает его устойчивым к царапинам и потертостям. Наклеить стекло не составит труда даже новичку. Специально
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
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