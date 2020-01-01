Защитное стекло MOCOLL с УФ-клеем 3D для Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Ultra / Mi 11 Pro (Platinum)
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Код товара: 170743
Производитель: Mocoll
1 150₽
13
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В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Описание
- Защитное стекло для Xiaomi Mi 11 Pro с жидким клеем и ультрафиолетовой лампой (УФ-лампой)
- Твердость
- 9H
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