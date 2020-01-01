Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 13 mini
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Код товара: 170735
Производитель: Mocoll
850₽
10
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 mini
- Описание
- Защитное стекло полноразмерное 2.5D для смартфона Apple¶Стекло имеет закаленные грани 2.5D, что позволяет использовать стекло совместно с любым защитным чехлом.¶Высокая прозрачность защитного стекла и клеевой основы позволяет защитить смартфон без снижения отклика дисплея, гарантируя работу всех фун
- Толщина
- 0,33 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
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