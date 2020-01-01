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Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 13 mini

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Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 13 mini
Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 13 mini
Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 13 mini
Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 13 mini
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170735
Производитель: Mocoll
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850₽
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850₽
Характеристики
Олеофобное покрытие
есть
Модель телефона
Apple iPhone 13 mini
Описание
Защитное стекло полноразмерное 2.5D для смартфона Apple¶Стекло имеет закаленные грани 2.5D, что позволяет использовать стекло совместно с любым защитным чехлом.¶Высокая прозрачность защитного стекла и клеевой основы позволяет защитить смартфон без снижения отклика дисплея, гарантируя работу всех фун
Толщина
0,33 мм
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
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850₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа