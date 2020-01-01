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Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 14 Plus/13 Pro Max

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Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 14 Plus/13 Pro Max
Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 14 Plus/13 Pro Max
Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 14 Plus/13 Pro Max
Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 14 Plus/13 Pro Max
Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 14 Plus/13 Pro Max
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170722
Производитель: Mocoll
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1 350₽
16
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Стекло 2.5D Adamant glass защитное "vlp"&"Whitestone" для iPhone 13/13 Pro, черная рамка
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1 200₽
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Стекло 2.5D Adamant glass защитное "vlp"&"Whitestone" для iPhone 13 ProMax, черная рамка
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Стекло 2.5D Adamant glass защитное "vlp"&"Whitestone" для iPhone 13 mini, черная рамка
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Стекло 2.5D Adamant glass защитное "vlp"&"Whitestone" для iPhone 13 mini, черная рамка
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uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13 Pro Max, Extreme Nano, чёрная рамка GL126BL03AN67-I21
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1 450₽
Характеристики
Олеофобное покрытие
есть
Модель телефона
Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 13 Pro Max
Описание
Защитное стекло полноразмерное 2.5D для смартфона iPhone Стекло имеет закаленные грани 2.5D, что позволяет использовать стекло совместно с любым защитным чехлом. Высокая прозрачность защитного стекла и клеевой основы позволяет защитить смартфон без снижения отклика дисплея, гарантируя работу всех фу
Толщина
0,33 мм
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
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1 350₽
16
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа