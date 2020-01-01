Защитное стекло Breaking для Apple iPhone 13 Pro Max
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Код товара: 170308
Производитель: Breaking
-44%
550₽
990₽
6
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В магазинах:
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Описание
- Стекло защитное Breaking 3D Full Glue произведено для защиты сенсорного экрана Вашего смартфона. При поклейке стекла «Full Glue» клейкая зона не только по окантовке, а полностью по всей основе стекла. Таким образом, оно крепко фиксируется по ободку и в центре, исключая попадание как воздуха, так и п
- Толщина
- 0,3 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
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