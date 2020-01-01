Защитное стекло uBear для Apple iPhone 13 mini
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 170168
Производитель: uBear
1 400₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное УФ для SAMSUNG S20 ultra 2.5D (Серия Storm) Черный
1 250₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло Mocoll Arrow для Apple iPhone 12 Pro Max
1 250₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 12 Pro Max
1 150₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 3D для iPhone 14 /13/13 Pro 2021 6.1 Черное (Серия Platinum)
1 450₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для iPhone 14/13/13 pro 2021 6.1 Черное (Серия Rhinoceros)
1 200₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для iPhone 14 Plus / 13 Pro Max Black
1 200₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 mini
- Описание
- Защита по всем фронтам. Ультратонкое алюмосиликатное стекло ANTIBACTERIAL EXTREME NANO SHIELD содержит в составе ионы серебра, что дает ему способность убивать до 99,9% микробов и грибков, на протяжении всего периода использования стекла.
- Толщина
- 0,3 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.