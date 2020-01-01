Защитное стекло Deppa для Apple iPhone 13 mini
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Код товара: 169898
Производитель: Deppa
400₽
4
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 mini
- Описание
- Защитные стекла премиум класса Deppa за счет японских технологий покрытия и уникального материала высокой прочности 9Н помогут защитить экран смартфона от царапин и повреждений. Уникальное японское олеофобное покрытие избавит вас от жирных отпечатков на дисплее, а корейская FullGlue основа позволит
- Толщина
- 0,3 мм
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