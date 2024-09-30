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uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13 Pro Max,Ext.Nano Antibact.,чёрн.рамка GL129BL03ANA67-I21

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uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13 Pro Max,Ext.Nano Antibact.,чёрн.рамка GL129BL03ANA67-I21
uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13 Pro Max,Ext.Nano Antibact.,чёрн.рамка GL129BL03ANA67-I21
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Код товара: 168167
Производитель: uBear
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ДО 30.09.24

1 650₽
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В магазинах:
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uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13/13 Pro, Extreme Nano, чёрная рамка GL125BL03AN61-I21
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Защитное стекло uBear для Apple iPhone 11
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Защитное стекло uBear для Apple iPhone 11
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Защитное стекло uBear для Apple iPhone 13 mini
1 400₽
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Защитное стекло uBear для Apple iPhone 13 mini
1 500₽
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Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 13 mini
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Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 13 mini
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Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 14 Plus/13 Pro Max
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uBear Стекло защитное алюмосиликат., iPhone 14 Pro, Extreme 3D, чёрная рамка
1 800₽
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uBear Стекло защитное алюмосиликат., iPhone 14 Pro Max, Extreme 3D, чёрная рамка
1 800₽
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uBear Стекло защитное алюмосиликат., iPhone 14 Pro, Extreme Nano, чёрная рамка
1 550₽
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uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13/13 Pro,Ext. Nano Antibact.,чёрн.рамка GL128BL03ANA61-I21
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uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13 Pro Max, Extreme 3D, чёрная рамка GL123BL03A3D67-I21
1 650₽
Характеристики
Олеофобное покрытие
есть
Модель телефона
Apple iPhone 13 Pro Max
Описание
Защита по всем фронтам. Ультратонкое алюмосиликатное стекло ANTIBACTERIAL EXTREME NANO SHIELD содержит в составе ионы серебра, что дает ему способность убивать до 99,9% микробов и грибков, на протяжении всего периода использования стекла. Основной состав из оксида алюминия и кремния, с обработкой ио
Толщина
0,3 мм
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
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1 650₽
19
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа