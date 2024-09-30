uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13 Pro Max, Extreme Nano, чёрная рамка GL126BL03AN67-I21
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Код товара: 168162
Производитель: uBear
1 320₽
15
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Описание
- Ультратонкое алюмосиликатное стекло полностью закрывает дисплей смартфона. EXTREME NANO SHIELD сохраняет высокую чувствительность и отзывчивость экрана, и дарит невероятный комфорт в использовании с любыми чехлами. Основной состав из оксида алюминия и кремния, с обработкой ионами калия делает это ст
- Толщина
- 0,3 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
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