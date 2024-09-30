uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13 Pro Max, Extreme 3D, чёрная рамка GL123BL03A3D67-I21
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 168158
Производитель: uBear
1 650₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное 3D MIX для iPhone XR/11
1 450₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 3D для iPhone 14 /13/13 Pro 2021 6.1 Черное (Серия Platinum)
1 450₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13 Pro Max, Extreme Nano, чёрная рамка GL126BL03AN67-I21
1 320₽
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13/13 Pro, Extreme Nano, чёрная рамка GL125BL03AN61-I21
1 500₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13/13 Pro,Ext. Nano Antibact.,чёрн.рамка GL128BL03ANA61-I21
1 750₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 13 Pro Max,Ext.Nano Antibact.,чёрн.рамка GL129BL03ANA67-I21
1 650₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Описание
- Защитное стекло uBear для Apple iPhone 13 Pro Max, чёрная рамка (GL123BL03A3D67-I21)
- Толщина
- 0,3 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 5.5H
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.