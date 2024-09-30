uBear Стекло защитное алюмосиликат. для iPhone 12/12 Pro, Extreme 3D, чёрная рамка GL110BL03A3D61-I20
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Код товара: 168137
Производитель: uBear
Цена не указана
Распродан
Распродан
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro
- Описание
- Ультратонкое алюмосиликатное стекло полностью закрывает дисплей смартфона. EXTREME 3D SHIELD сохраняет высокую чувствительность и отзывчивость экрана, и дарит невероятный комфорт в использовании с любыми чехлами. Основной состав из оксида алюминия и кремния, с обработкой ионами калия делает это стек
- Толщина
- 0,3 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
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