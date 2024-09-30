Стекло защитное Whitestone Dome glass (аксессуары,без лампы) для iPhone 11/Xr
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 166453
Производитель: Whitestone
990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное для iPhone XR/11 Black Черный
990₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное 3D MIX для iPhone XS MAX 3D (Серия "PEARL")
1 050₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное MOCOLL, закаленное 3D MIX для iPhone X/XS 3D (серия "PEARL") Черный
1 050₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное для iPhone XR 3D ПРИВАТНОЕ (Серия Black Diamond) Черный
1 150₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 3D для iPhone 7 / 8 Белое (серия Black Diamond) приватное
850₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для iPhone 5,4' Прозрачное (Серия Storm)
850₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone XR, Apple iPhone 11
- Описание
- Защитное стекло WhiteStone для смартфона Apple iPhone 11/XR обезопасит экран от царапин, потертостей и последствий удара. 3D-стекло без цветной рамки имеет олеофобное покрытие, благодаря которому отпечатки пальцев на нем менее заметны и легко удаляются.
- Толщина
- 0,33 мм
- Твердость
- 9H
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.