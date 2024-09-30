Стекло 2.5D защитное «vlp» для iPhone 13 mini, олеофобное, с черной рамкой
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Код товара: 164835
Производитель: VLP
900₽
10
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 13 mini
- Описание
- Будучи практически незаметным, защитное стекло оберегает экран устройства от повреждений. Оно покрывает всю площадь дисплея, плотно прилегает, при этом не оказывает влияния на чувствительность сенсорного экрана. Черная рамка вокруг стекла дает дополнительную защиту по краям. Легко клеится и не остав
- Поверхность
- матовая
- Твердость
- 9H
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