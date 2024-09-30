Стекло защитное Vespa Full Cover+Full Glue для Samsung Galaxy A02/A02s/A12/M12 (Черный)
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Код товара: 163989
Производитель: Vespa
450₽
5
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В магазинах:
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Samsung Galaxy M12, Samsung Galaxy A02S, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A02
- Описание
- Защитное стекло для Samsung Galaxy A02, A02S, A12, M12. Отличный выбор для защиты экрана Вашего устройства. Плотно прилегая к экрану, стекло не нарушает цветопередачу и сохраняет чувствительность сенсорного дисплея.
- Толщина
- 0,33 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
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