Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 3D для iPhone 14 /13/13 Pro 2021 6.1 Черное (Серия Platinum)
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Код товара: 163986
Производитель: Mocoll
1 450₽
17
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Характеристики
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- Расположение
- дисплей
- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 14
- Твердость
- 9H
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