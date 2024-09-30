Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 12 Pro Max
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Код товара: 144328
Производитель: Mocoll
750₽
9
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Характеристики
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- Модель телефона
- Apple iPhone 12 Pro Max
- Толщина
- 0,33 мм
- Поверхность
- матовая
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