Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 11
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Код товара: 144309
Производитель: Mocoll
750₽
9
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Характеристики
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- Модель телефона
- Apple iPhone XR, Apple iPhone 11
- Толщина
- 0,33 мм
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 91
16 августа 2022
Здравствуйте!оно с олеофобным покрытием?
1
0 0
Г
Гость 69
31.10.2022 14:02:04
Гость 91, Добрый день! Данная модель с олеофобным покрытием
Ответить
0 0
Г
Гость 91
16 августа 2022
Здравствуйте!оно с олеофобным покрытием?
1
0
0