Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A04/A04S/A04E/A03S/A03 core/A03/A02/A02S/A12/21/21s/M02/M23/M12/3/A23/A32 Черное (серия Storm)
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Код товара: 144305
Производитель: Mocoll
650₽
7
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Samsung Galaxy A03, Samsung Galaxy A03 Core, Samsung Galaxy A04s, Samsung Galaxy A04, Samsung Galaxy A04e, Samsung Galaxy A03s
- Толщина
- 0,33 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
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