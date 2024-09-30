Защитное стекло Mocoll Platinum для Apple iPhone 12
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950₽
11
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Модель телефона
- Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro
- Толщина
- 0,33 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
Отзывы 1
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М
М
Милана
13 мая 2024
М
Милана
13 мая 2024
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