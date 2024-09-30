Защитное стекло Breaking для Xiaomi Redmi 9A/Redmi 9С/Redmi 10A
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
450₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Apple iPhone 7/8 Full Screen Cover (5D) белое
500₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Apple iPhone 7/8 Full Screen Cover (5D) черное
500₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Apple iPhone Xs Max
400₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное MOCOll, полноразмерное для iPhone7/8 2,5D (Серия "Storm") Белый
450₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Apple iPhone 7/8 5D белое OEM
450₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Apple iPhone XS Max Full Screen Cover (5D) черное OEM
450₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi 10A
- Описание
- защитное стекло
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
А
А
Асма
14 ноября 2022
в комплекте есть салфетки чтобы самим приклеить. с первого раза сами справились
А
Асма
14 ноября 2022
в комплекте есть салфетки чтобы самим приклеить. с первого раза сами справились
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.