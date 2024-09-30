Защитное стекло 2,5D для INOI 5 2021 и 5 Lite 2021
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 120141
Производитель: INOI
200₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Ainy Защитное стекло заднее Apple iPhone 8 3D черное OEM
200₽
Ainy Защитное стекло заднее Apple iPhone 8 Plus 3D белое OEM
200₽
Nillkin защитное стекло Xiaomi Redmi 5 0.33mm
230₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стекло защитное Vespa для Apple iPhone XS MAX, 0.26 мм (Crystal)
200₽
Защитное стекло Onext для телефона Apple iPhone XS MAX, с рамкой, full glue, черное (2018)
180₽
Ainy Защитное стекло заднее Apple iPhone 8 Plus 3D черное OEM
200₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- INOI 5
- Описание
- защитное стекло
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.