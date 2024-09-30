Защитное стекло для экрана Samsung DomeGlass для Samsung Galaxy Note 20 прозрачная антиблик. 1шт. (G
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 119127
Производитель: Samsung
2 600₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло Mocoll для Apple iPhone 14/13/13 pro (серия Arrow)
2 100₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для iPhone 14 Pro 6.1 (серия Arrow) приватное
2 100₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для iPhone 14 Pro Max 6.7 (серия Arrow) приватное
2 100₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло uBear Extreme 3D для Apple iPhone 15 Plus
2 100₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло uBear Extreme 3D для Apple iPhone 15 Pro
2 100₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Защитное стекло uBear Extreme 3D для Apple iPhone 15
2 100₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Модель телефона
- Samsung Galaxy Note 20
- Описание
- Защитное стекло премиум качества для Samsung Galaxy Note 20 Dome Glass полностью покрывает и защищает экран телефона, сохраняя при этом его тонкий внешний вид и чувствительность к касанию. Dome Glass заполняет мелкие трещины на экране, позволяя ему работать нормально.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.