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Защитное стекло для экрана Samsung DomeGlass для Samsung Galaxy Note 20 прозрачная антиблик. 1шт. (G

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Защитное стекло для экрана Samsung DomeGlass для Samsung Galaxy Note 20 прозрачная антиблик. 1шт. (G
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Код товара: 119127
Производитель: Samsung
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 600₽
31
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Стекло защитное 2.5D "vlp" Corning S-Glass для iPhone 15 Pro с черной рамкой
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Стекло защитное 2.5D "vlp" Corning S-Glass для iPhone 15 ProMax с черной рамкой
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Защитное стекло uBear Extreme 3D для Apple iPhone 15
2 100₽
Характеристики
Модель телефона
Samsung Galaxy Note 20
Описание
Защитное стекло премиум качества для Samsung Galaxy Note 20 Dome Glass полностью покрывает и защищает экран телефона, сохраняя при этом его тонкий внешний вид и чувствительность к касанию. Dome Glass заполняет мелкие трещины на экране, позволяя ему работать нормально.
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2 600₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа