Защитное стекло Ainy (0,33мм) Samsung Galaxy Tab S6 lite OEM
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Код товара: 115859
Производитель: Ainy
600₽
7
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В магазинах:
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Описание
- защитное стекло
- Толщина
- 0,33 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
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