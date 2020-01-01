Защитное стекло MOCOLL полноразмерное с УФ-клеем 3D для Xiaomi Mi10 Pro Черное (Серия Platinum)
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Код товара: 109024
Производитель: Mocoll
мало
мало
1 250₽
62
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Толщина
- 0,33 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- черный
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