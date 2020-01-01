Защитное стекло Ainy для Xiaomi Redmi 9 черное
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Код товара: 107848
Производитель: Ainy
В наличии
В наличии
300₽
15
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi 9
- Толщина
- 0,33 мм
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- черный
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