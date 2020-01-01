Защитное стекло XD CP+ MAX Anti-Explosion Apple iPhone 7/8/SE 2020 черное
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 106684
Производитель: Nillkin
мало
мало
600₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Apple iPhone 7
- Описание
- защитное стекло
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- черный
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Samsung Galaxy S8 Full Screen Cover (3D) золотое
650₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Samsung Galaxy S8 Full Screen Cover (3D) белое
650₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Sony Xperia XA Ultra Full Screen Cover (3D) серое
650₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Sony Xperia XZ S Full Screen Cover (3D) золотое
500₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ainy Защитное стекло (0,2мм) Sony Xperia X Compact Full Screen Cover (3D) белое
500₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Nillkin Защитное стекло 3D CP+ MAX Anti-Explosion Apple iPhone 7 красное
700₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.