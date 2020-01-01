Защитное стекло Vitherum Aqua 3D для Samsung Galaxy S20 Ultra, прозрачное
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Код товара: 105804
Производитель: Vitherum
мало
мало
1 900₽
50
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Описание
- защитное стекло
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- прозрачный
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