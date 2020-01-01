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Защитные стекла для телефонов
Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное для iPhone XR 3D ПРИВАТНОЕ (Серия Black Diamond) Черный

Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное для iPhone XR 3D ПРИВАТНОЕ (Серия Black Diamond) Черный

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Стекло защитное MOCOLL, полноразмерное для iPhone XR 3D ПРИВАТНОЕ (Серия Black Diamond) Черный
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Код товара: 104807
Производитель: Mocoll
31 декабря
31 декабря
1 300₽
35
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Характеристики
Олеофобное покрытие
есть
Модель телефона
Apple iPhone XR
Описание
защитное стекло
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
Цвет рамки
черный
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