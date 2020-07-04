Стекло защитное Vespa Full Cover+Full Glue для Xiaomi Redmi Note 9 Pro/ 9S (Black)
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Код товара: 104672
Производитель: Vespa
31 декабря
31 декабря
400₽
19
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
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3 дня
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Характеристики
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- Олеофобное покрытие
- есть
- Модель телефона
- Xiaomi Redmi Note 9S
- Описание
- защитное стекло
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- черный
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Муртуз
4 июля 2020
Достоинства
Крепкое стекло хорошая олеофобка
Недостатки
Стекло не подходит для прозрачного чехла xiaomi если у вас другой чехол смело покупайте но если стандартный то загругления чехла будут расклеивать углы + стекло
Комментарии
Стекло наклеил но теперь без чехла...
М
Муртуз
4 июля 2020
Достоинства
Крепкое стекло хорошая олеофобка
Недостатки
Стекло не подходит для прозрачного чехла xiaomi если у вас другой чехол смело покупайте но если стандартный то загругления чехла будут расклеивать углы + стекло
Комментарии
Стекло наклеил но теперь без чехла...
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