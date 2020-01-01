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Защитные стекла для телефонов
Стекло защитное Vespa Full Cover+Full Glue для Huawei P40 Lite/ P40 Lite E (Black)

Стекло защитное Vespa Full Cover+Full Glue для Huawei P40 Lite/ P40 Lite E (Black)

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Стекло защитное Vespa Full Cover+Full Glue для Huawei P40 Lite/ P40 Lite E (Black)
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Код товара: 104668
Производитель: Vespa
В наличии
В наличии
400₽
19
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Характеристики
Олеофобное покрытие
есть
Модель телефона
Huawei P40 lite
Описание
защитное стекло
Поверхность
глянцевая
Твердость
9H
Цвет рамки
черный
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