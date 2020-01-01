Стекло защитное MOCOLL для iPhone XR 2,5D (Серия Black Diamond) Черный

Стекло защитное MOCOLL для iPhone XR 2,5D (Серия Black Diamond) Черный
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Код товара: 104645
Производитель: Mocoll
31 декабря
31 декабря
1 200₽
39
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Характеристики
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- Модель телефона
- Apple iPhone XR
- Олеофобное покрытие
- есть
- Описание
- защитное стекло
- Поверхность
- глянцевая
- Твердость
- 9H
- Цвет рамки
- черный
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