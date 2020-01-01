Монопод (палочка селфи) Xiaomi universal белый
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Код товара: 34349
Производитель: Xiaomi
31 декабря
31 декабря
990₽
11
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Характеристики
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- Тип
- Селфи-палка
- Назначение
- смартфон, экшн-камера
- Максимальная длина, см
- 72
- Вес, г
- 150
- Цвет
- белый, серый
- Длина (в сложенном состоянии), см
- 15
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