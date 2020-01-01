Штатив монопод Hama Star78Mono(4178) бронзовый
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Код товара: 20230
Производитель: Hama
В наличии
В наличии
1 450₽
13
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О товаре
монопод, для фотокамер, от 61 до 176 см, головка: 3D, уровень, вес: 0.665 кг
Характеристики
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- Тип
- Штатив-монопод
- Назначение
- фотокамера
- Максимальная длина, см
- 61
- Вес, г
- 670
- Цвет
- черный, золотой
- Длина (в сложенном состоянии), см
- 61
- Высота съемки
- от 61 до 176 см
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