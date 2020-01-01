Стекло защитное 3D Breaking Grid для iPhone 7/8 Plus (Black)
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Код товара: 92571
Производитель: Breaking
В наличии
В наличии
450₽
22
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Характеристики
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- Вид
- суперпрозрачная
- Назначение
- передняя
- Модель телефона
- Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone 7 Plus
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