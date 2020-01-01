Защитная пленка LuxCase для Apple iPhone Xs Max (Front&Back) Суперпрозрачная
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Код товара: 91713
Производитель: LuxCase
31 декабря
31 декабря
130₽
6
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Вид
- суперпрозрачная
- Назначение
- передняя
- Модель телефона
- Apple iPhone XS Max
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