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Кредитница Native Union с MagSafe, CARD HOLDER серый
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Код товара: 184654
Производитель: Native Union
3 900₽
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Характеристики
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- Тип
- Кредитница
- Материал
- натуральная кожа
- Пол
- универсальный
- Цвет
- серый
- Застежка
- магнит
- Отделение для монет
- нет
- Отделения для карт/визиток
- есть
- Потайной карман
- нет
- Прозрачное окошко
- нет
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