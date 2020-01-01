Держатель Remax R-Phone Holder-RM-C10-Black Yellow
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31 декабря
31 декабря
350₽
4
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Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Место крепления
- вентиляционная решетка
- Цвет
- желтый
- Тип крепления
- магнит
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