Держатель Baseus Mini gravity holder Black
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В наличии
В наличии
1 200₽
14
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Место крепления
- вентиляционная решетка
- Цвет
- черный
- Тип крепления
- в дефлектор
- Совместимые устройства
- смартфон
- Вращение на 360°
- есть
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