Держатель Baseus Small ears series Magnetic suction bracket（Flat type）Silver
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31 декабря
31 декабря
600₽
7
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Место крепления
- вентиляционная решетка
- Цвет
- серебристый
- Тип крепления
- в дефлектор
- Совместимые устройства
- смартфон
- Максимальная диагональ устройства
- 5,5''
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