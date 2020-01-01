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Держатель Baseus Magnetic Air Vent Car Mount Holder with cable clip Silver

Держатель Baseus Magnetic Air Vent Car Mount Holder with cable clip Silver

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Держатель Baseus Magnetic Air Vent Car Mount Holder with cable clip Silver
Держатель Baseus Magnetic Air Vent Car Mount Holder with cable clip Silver
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Код товара: 93413
Производитель: Baseus
-10%
Промокод
В наличии
В наличии
990₽
11
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Характеристики
Тип
держатель
Место крепления
вентиляционная решетка
Цвет
серебристый
Тип крепления
в дефлектор
Совместимые устройства
смартфон
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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