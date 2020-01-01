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Держатель Baseus Small ears series Magnetic suction bracket（Flat type）Black

Держатель Baseus Small ears series Magnetic suction bracket（Flat type）Black

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Держатель Baseus Small ears series Magnetic suction bracket（Flat type）Black
Держатель Baseus Small ears series Magnetic suction bracket（Flat type）Black
Держатель Baseus Small ears series Magnetic suction bracket（Flat type）Black
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Код товара: 93403
Производитель: Baseus
-10%
В наличии
В наличии
500₽
6
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Характеристики
Тип
автомобильный держатель
Место крепления
на ровную поверхность
Цвет
черный
Тип крепления
магнит
Совместимые устройства
смартфон
Максимальная диагональ устройства
5''
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