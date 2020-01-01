Держатель автомобильный Vespa CH-2 магнитный на гибкой штанге
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830₽
9
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Место крепления
- универсальное
- Цвет
- черный
- Тип крепления
- магнит
- Совместимые устройства
- универсальный
- Вращение на 360°
- есть
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