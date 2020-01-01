HTC CU S470 Car Upgrade Kit для Desire S (Держатель + автомобильное зарядное устройство)
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Код товара: 6680
Производитель: HTC
мало
мало
500₽
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Место крепления
- лобовое стекло
- Тип крепления
- присоска
- Совместимые устройства
- смартфон
- Минимальная диагональ устройства
- 3,7''
- Максимальная диагональ устройства
- 3,7''
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