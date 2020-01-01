Держатель автомобильный Deppa Crab Vogue для смартфонов 3,5"-5,9", PU присоска, жест штанга (Black)
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В наличии
В наличии
1 300₽
15
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Тип крепления
- присоска
- Совместимые устройства
- смартфон
- Цвет
- черный
- Минимальная диагональ устройства
- 3,5''
- Максимальная диагональ устройства
- 5,9''
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