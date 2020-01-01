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Держатели для телефонов
Держатель автомобильный Deppa Crab Vogue для смартфонов 3,5"-5,9", PU присоска, жест штанга (Black)

Держатель автомобильный Deppa Crab Vogue для смартфонов 3,5"-5,9", PU присоска, жест штанга (Black)

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Держатель автомобильный Deppa Crab Vogue для смартфонов 3,5"-5,9", PU присоска, жест штанга (Black)
Держатель автомобильный Deppa Crab Vogue для смартфонов 3,5"-5,9", PU присоска, жест штанга (Black)
Держатель автомобильный Deppa Crab Vogue для смартфонов 3,5"-5,9", PU присоска, жест штанга (Black)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 46574
Производитель: Deppa
-10%
В наличии
В наличии
1 300₽
15
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Характеристики
Тип
автомобильный держатель
Тип крепления
присоска
Совместимые устройства
смартфон
Цвет
черный
Минимальная диагональ устройства
3,5''
Максимальная диагональ устройства
5,9''
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В наличии
1 300₽
15
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа