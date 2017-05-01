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Держатель Samsung EP-H5300 беспров.з/у. черный (EP-H5300CBRGRU)
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Код товара: 186284
Производитель: Samsung
3 990₽
4 900₽
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бесплатно,в 3 магазинах
бесплатно,в 3 магазинах
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Характеристики
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- Тип
- держатель
- Место крепления
- вентиляционная решетка, на руль
- Цвет
- черный
- Тип крепления
- защелка
- Совместимые устройства
- смартфон
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