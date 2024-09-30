Держатель автомобильный Go-Des HD737
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Код товара: 167659
Производитель: Go-Des
650₽
7
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- автомобильный держатель
- Место крепления
- вентиляционная решетка
- Цвет
- серебристый, черный
- Тип крепления
- в дефлектор
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