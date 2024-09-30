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Автомобильный держатель Elago Magnetic Mount

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Автомобильный держатель Elago Magnetic Mount
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Код товара: 164164
Производитель: Elago
нет отзывов
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ДО 30.09.24

1 380₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Тип
автомобильный держатель
Место крепления
вентиляционная решетка
Цвет
черный
Тип крепления
магнит
Совместимые устройства
смартфон
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1 380₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа